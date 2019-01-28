رسالة, رومانسية, من, رونالدو, لحبيبته, .., صور,

ونشر رونالدو صورته برفقة جورجينا، أمس الأحد، على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" معلقا: "تهانينا لأروع امرأة يمكن أن يضعها الله في طريقي".وكان آخر ظهور لجورجينا رودريجيز، في حفل جوائز "غلوب سوكر" الشهر الماضي في دبي بالإمارات، وخطفت الأنظار حيث ارتدت قفطانا مغربيا وجلبابا، حسب التقاليد العربية.

هنأ النجم البرتغالي، لاعب نادي يوفينيوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، حبيبته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز بعيد ميلادها الـ 25، برسالة رومانسية.

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