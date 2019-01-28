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خطة جديدة تسعى لإخلاء السكان البدو من القرى غير المعترف بها بالنقب وتمديد شارع 6....أبو عرار - لن تمر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة يسرائيل هيوم النقاب عن خطة لإعادة إسكان نحو ستة وثلاثين (36) الف مواطن بدوي يسكنون اليوم في قرى غير معترف بها. ومن المتوقع ان يبدأ الاخلاء الاول العام الجاري ويستمر اربع سنوات. وتشكل الخطة, التي بلورها الوزير المسؤول عن ملف البدو اوري اريئيل, تمديد طريق رقم ستة وإقامة خط كهربائي عالي الضغط ومشاريع أخرى.


النائب ابو عرار يعقب على مقترح الخطة

ومن جهته اعرب النائب طلب أبو عرار من القائمة المشتركة عن رفضه لهذه الخطة. وتساءل، كيف يمكن للوزير ارئيل - الذي لا يتجاوز حزبه نسبة الحسم في بعض استطلاعات الراي العام - ان ينشر هذه الخطة؟ وأضاف أبو عرار ان هذه الخطة لن تدخل حيز التنفيذ.


وذكر ابو عرار ان اخلاء منطقة شارع 6 ستكون كما أعلن خلال هذا العام، والبقية بالتدريج حتى 2021, ولم يعلن اريئيل في مخططة الانتخابي عن نيته الاعتراف ولو بقرية واحدة غير معترف بها، وانه يكثر من ذكر اقرار الحكم الاسرائيلي في النقب، والسيطرة على أراضي تابعة لمواطنين عرب، في إشارة لتنفيذ برامج جمعيات يمينية متطرفة"، على حد تعبيره.




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