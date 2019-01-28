تل ابيب - مصرع شاب 20 عاما بحادث دراجة نارية

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: صباح اليوم الاثنين وقع حادث طرق مروع على شارع هتياسيم في مدينة تل ابيب.

للأسف الشديد طواقم طبية أعلنت عن وفاة راكب دراجة نارية في المكان.فور تلقي البلاغ، سارعت قوات من الشرطة الى المكان.محققون مختصو حوادث طرق من لواء تل ابيب يفحصون ملابسات الحادث.