اعتقالات, في, كفرمندا, على, خلفية, شجار, المفرقعات,

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاثنين 19 شابا من كفر مندا تتراوح اعمارهم بين 15_ 35 بشبهة ضلوعهم بأعمال العنف التي شهدتها القرية خلال ساعات الليل.وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:" افراد الشرطة الذين يعملون في بلدة كفر مندا بهدف الحفاظ على النظام العام ، القوا القبض على 19 مشتبهاً لتورطهم في حوادث عنف ليلة امس في البلدة.* .يتم التحقيق مع المشتبهين في هذه الاثناء، ولاحقا سيتم اتخاذ قرار بشأن احالتهم الة المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم.هذا وتجري الشرطة نشاط لالاقاءالقبض على المزيد من المشتبهين لورطهم في أحداث العنف ليلة امس.*شرطة إسرائيل ترى ببالغ الخطورة أعمال العنف والبلطجة في أي مكان كان وستواصل عملها مساخدمة كل الوسائل جاهدة على جميع المستويان لرصد المشتبهين المتورطين في أحدث العنف بهدف إحالتهم الى العدالة.*