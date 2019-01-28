ترامب:, لدينا, أكثر, من, 25, مليون, مهاجر, غير, شرعي, في, الولايات, المتحدة,

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا مساء اليوم عن اعتراف إسرائيل...
أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف...
اتهمت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية الأسبوع المنصرم، الاتحاد الأوروبي...
أدى إعصار شديد في تركيا إلى إصابة أكثر من 12 شخصًا، وتضرر طائرات وحافلات بشكل كبير،...
قُتل 27 شخصاً بينهم جنود، وأصيب 77 آخرون، اليوم الأحد، بانفجارين استهدفا كنيسة في...
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الجمعة، سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون...
صرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بأن المقاومة تخطط لدخول أراض تسيطر...
أعلنت مصادر إسرائيلية أن الجيش الأردني منع اليوم مئات المتنزهين الإسرائيليين من...
اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الغرب يسعى لإنشاء حزام "إرهابي" على حدود...
أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، تحديد يومي 13 و14 فبراير، موعدا...