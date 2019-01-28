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ترامب: لدينا أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، نافيا أن يكون عددهم كما أعلن عنه رسميا خلال السنوات الماضية.



وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: "لم يبدأ شهر فبراير بعد، وثمن الهجرة غير الشرعية لهذا العام بلغ 18595495168 دولارا".




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