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منخفض جوي سريع سيضرب البلاد اليوم - امطار وعواصف



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اليوم الاثنين، توقعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة وفي ساعات الصباح تسقط  الامطار الغزيرة على المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً،  والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .


والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف،وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .




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