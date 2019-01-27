تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-27 21:43:30 حرق بيوت وسيارة والقاء حجارة ومفرقعات خلال شجار عنيف على خلفية الانتخابات في كفرمندا |  2019-01-27 20:53:50 اتحاد سخنين يخسر امام مكابي بيتح تكفا وغضب عارم من الجمهور وطعن شابين |  2019-01-27 20:21:41 نتنياهو يعترف رسميا بالقيادة الجديدة في فنزويلا |  2019-01-27 17:20:54 مصادر روسية:الدفاعات السورية تسقط أهدافا معادية باللاذقية |  2019-01-27 17:11:27 ضبط اسلحة وذخيرة في كفرقاسم والطيبة |  2019-01-27 15:00:13 حسين الجسمي و”احلى طلعة توك توك” |  2019-01-27 14:16:07 شاب من البعنة يعتدي على شابة ويسرق هاتفها لرفضها تقبيله |  2019-01-27 15:00:39 مؤشر على اقتراب نجم إنتر ميلان من آرسنال |  2019-01-27 15:00:01 10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" |  2019-01-27 15:00:08 إسرائيل تتهم الاتحاد الأوروبي بدعم منظمات "BDS" |  2019-01-27 14:41:35 منتدى المحامين الدروز خلال اجتماع بوزير المالية كاحلون:لانك ضمير هذه الحكومة نعتمد عليك بتصحيح اجحاف قانون القومية |  2019-01-27 14:03:34 اصابات واضرار اثر إعصار شديد ضرب مطار أنطاليا في تركيا |  2019-01-27 13:48:53 الليلة - اتحاد ابناء سخنين يستضيف مكابي بيتح تكفا في مباراة مصيرية |  2019-01-27 13:47:36 فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني |  2019-01-27 13:20:28 ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس مجلس دير الاسد أحمد ذباح |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة تكشف عن خطر يحدق بمحبي الوشوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة ميامي في فلوريدا، إلى أن الأشخاص الذين يشمون أجسادهم هم أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين يحبون رسم الوشوم على أجسامهم، أكثر عرضة للانخراط في السلوك "الخطير"، بما في ذلك التدخين ودخول السجن.
وتبين أيضا أن هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر متزايد للمعاناة من مشاكل في النوم.
ويقول الباحثون إنهم يأملون في أن يقدم الاكتشاف الجديد نوعا من المساعدة لأطباء الأمراض الجلدية ومقدمي الرعاية الصحية، ليكونوا أكثر يقظة في طرح أسئلة تتعلق بسلوك مرضاهم، عند ملاحظة وجود وشم على أجسادهم.

وأخذت الدراسة الجديدة، التي نُشرت في المجلة الدولية للأمراض الجلدية، عينات من أكثر من 2000 بالغ، يعيشون في الولايات المتحدة.
وسُئل البالغون عما إذا كان لديهم وشم وكذلك أسئلة تتعلق بالصحة، بما في ذلك تشخيصهم بمشكلة صحية عقلية في السابق، أو إذا ما كانوا يعانون من مشاكل في النوم. كما طُرحت 3 أسئلة تتعلق "بالسلوك الخطر"، وعادات التدخين لديهم، أو إذا سُجنوا في فترة ما.
وأظهر الاستطلاع أن البالغين الذين لديهم وشم، كانوا أكثر عرضة للانخراط في السلوكيات الـ 3، مقارنة بأولئك الذين ليست لديهم وشوم على أجسادهم. وكانوا أيضا معرضين لخطر تشخيصهم بحالة صحية عقلية أو اضطراب النوم.
ووجدت دراسات عديدة أن الوشم قد يشير إلى أن المراهقين ينخرطون في سلوكيات عالية الخطر.
وتوصلت إحدى الدراسات، التي أجريت عام 2001 بقيادة مركز جامعة Rochester الطبي، إلى أن الشبان الذين وضعوا وشوما على أجسامهم، كانوا أكثر ميلا إلى التدخين وشرب الكحول والتهرب من الدراسة.
دراسة تكشف عن خطر يحدق بمحبي الوشوم




كلمات متعلقة

دراسة, تكشف, عن, خطر, يحدق, بمحبي, الوشوم,

تابعونــا

10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" 10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" 2019-01-27 | 15:00:01

يعاني ملايين البشر في العالم من ضغظ الدم، الناجم في كثير من الأحيان عن النظام...

فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني 2019-01-27 | 13:47:36

توصل باحثون أميركيون إلى أن للشاي الأسود الصيني قدرة على تفكيك الخلايا...

هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان 2019-01-27 | 10:39:32

أظهرت دراسة أميركية حديثة عمل عليها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أن...

تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي 2019-01-27 | 09:29:30

لا أحد يعتقد أن الدجاج المقلي جيدا، ولكن معظم الناس يرون أنه لا بأس من تناوله في...

فاتورة طبية باهظة تكشف فضائح النظام الصحي الأميركي فاتورة طبية باهظة تكشف فضائح النظام الصحي الأميركي 2019-01-26 | 23:38:10

نُقلت الأميركية نينا دانغ إلى المستشفى في نيسان/أبريل الماضي بعد تعرّضها لحادث...

حالة شائعة تنذر بخطر الوفاة بالسكتة الدماغية حالة شائعة تنذر بخطر الوفاة بالسكتة الدماغية 2019-01-26 | 17:41:38

حذر خبراء جامعة كارولينا الجنوبية من أن الإصابة بالصداع النصفي الشديد في منتصف...

سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! 2019-01-26 | 13:36:37

وجد العلماء لأول مرة أن البكتيريا المسببة لنزيف اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى...

تأهب في فرنسا.. مواد كيميائية في "حفاضات" عالمية شهيرة تأهب في فرنسا.. مواد كيميائية في "حفاضات" عالمية شهيرة 2019-01-26 | 08:17:16

ضجت فرنسا خلال الأيام الماضية بدراسة أظهرت وجود مواد كيميائية خطيرة في بعض...

عادة يومية تقلل من خطر الإصابة بألزهايمر عادة يومية تقلل من خطر الإصابة بألزهايمر 2019-01-25 | 10:38:55

كشفت دراسة طبية حديثة أن القيام بخطوة بسيطة بصورة يومية، يمكن أن يخفض خطر الإصابة...

الإصابة بمرض القلب تبدأ من الرحم! الإصابة بمرض القلب تبدأ من الرحم! 2019-01-25 | 08:52:49

وجدت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج أن مرض القلب قد يبدأ في الرحم حال تعرض الجنين لـ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيرم كيال نجم فريق برايتون الانجليزي يحتفل عيد ميلاد ابنه بيرلو اللاعب خلع ملابسهن فتيات رهط عرار ابو . طلب مطالبة اقالة شرطة اشدود محمد رياض عبد القادر يافة النصارة مقتول قتل دبورية اكسال شرطة جريمة جثة علي زيدان ترفض العليا المحكمة كفر مندا ترشح رئاسة انتخابات حريق اخلاء مدرسة مستوطنة منطقة مفتوحة اشواك هضبة الجولان جثة سيارة محروقة مدينة طبريا اطفاء حريق اخماد نابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال تمديد اعتقال صهر قائد مركز شرطة منطقة الشمال تلقي رشوىاغلاق شارع كفركنا حرق اطارات رئيسي الشرطة منع الشيخ كمال خطيب الدخول الى القس الحكومة الاسرائيلية الحركة الاسلامية حر الشيخ رائد صلاح كمال خطيب الحركة الاسلامية الشق الشمالي امر منع السفر الشيخ محمد حسين مفتي القدس الديار الفلسطينة موعد صلاة عيد الفطر السعيد اصابه خطيرة شاب سقط من علو 5 امتار في كفر ياسيف الجديدة المكرعدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد الرينة اعتداء اعتقال شابة ارهاب فيسوك تأييد شابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com