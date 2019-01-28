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بنزيما يقود قطار ريال مدريد لدهس إسبانيول



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



حقق ريال مدريد انتصارا مهما على إسبانيول، بنتيجة (4-2)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا، في معقل الكتلان ملعب "باور 8".

وسجل للفريق الملكي، كلا من بنزيما في الدقيقتين 4 و46، وراموس في الدقيقة 15، وبيل بالدقيقة 67، بينما أحرز لإسبانيول، بابتيستاو في الدقيقة 25، وروساليس في الدقيقة 81.
وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده لـ39 نقطة في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في الترتيب 15.




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