بنزيما, يقود, قطار, ريال, مدريد, لدهس, إسبانيول,

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اقترب آرسنال الإنجليزي، من التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة...
يجد مانشستر يونايتد صعوبة في التعاقد مع لاعب بورتو، بعدما كشفت تقارير صحفية عن...
قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن آرسنال الإنجليزي، يمتلك فرصة استعارة نجم...
كشفت تقرير صحفي، عن تأهب يوفنتوس لضم نجم ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، بعدما...
كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، سبب عدم حديثه مع اللاعب فرينكي دي...
يسعى يوفنتوس الإيطالي بقوة لضم الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمسترام،...
يُتوقع أن يشهد الميركاتو الصيفي المقبل سخونة كبيرة، حيث يتطلع العديد من كبار...
شهدت مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا الأخيرة في الدوري الإيطالي، تسبب النجم...
لحق تشلسي بماشستر سيتي إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية...
نجح نادي برشلونة الإسباني في اقتناص نجم أياكس أمستردام الواعد، فرنكي دي يونغ، بعد...