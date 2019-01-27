حرق, بيوت, وسيارة, والقاء, حجارة, ومفرقعات, خلال, شجار, عنيف, في, كفرمندا,

شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم الأحد شجار عنيف بين مجموعة شبان , مما ادى الى حرق منزل وسيارة والقاء حجارة ومفرقعات مما ادى الى وقوع اضرار في الممتلكات .

كما واكدت الشرطة في بيان لها ان قوات معززة تعمل في المكان لتهدئة الخواطر والخلفية غير معروفة حتى الان .وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"تم استلام بلاغ حول احتراق مبنى في كفرمندا في اعقاب اعمال شغب في البلدة، وقد هرعت ثلاثة طواقم اطفاء وانقاذ الى المكان بمرافقة قوات الشرطة وعملت على اخماد حريق شب في منزل وحريق اخر بسيارة.ووفقا للانباء الواردة فان هناك منزلين اخرين شبت بهما النيران خلال الحاصل وعدد من السيارات ايضا، والتي لا يمكن لطواقم الاطفاء الوصول اليها بسبب الاحداث.طواقم الاطفاء والانقاذ تتواجد عند مدخل البلدة على أهبة الاستعداد الى حين وصول قوات شرطة اضافية وحرس الحدود.