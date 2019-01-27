اتحاد, ابناء, سخنين, يخسر, امام, مكابي, بيتح, تكفا, وغضب, عارم, من, الجمهور,

مني فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية قاسية امام فريق مكابي بيتح تكفا ضمن دوري الدرجة العليا لكرة القدم.

وبهذه الخسارة بقي الفريق السخنيني بالمرتبة ال 13 برصيد 15 نقطة ، بينما مكابي بيتح تكفا بالمرتبة 12 ابتعد عن سخنين 6 نقاط برصيد 21 نقطة.وشهد استاد الدوحة غضب وتراشق للكراسي على ارضية الملعب كما واصيب احد الحضور ونقله للمستشفى ,االمدرب الجديد كان خارج الملعب لعدم تسجيله في الاتحاد العام لكرة القدم.