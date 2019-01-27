نتنياهو, يعترف, رسميا, بالقيادة, الجديدة, في, فنزويلا,

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا مساء اليوم عن اعتراف إسرائيل بالقيادة الجديدة في فنزويلا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن إسرائيل تحذو بذلك حذو الولايات المتحدة وكندا وعدة دول أوروبية ومعظم دول أمريكا اللاتينية.

هذا وأمهلت المانيا وفرنسا واسبانيا أمس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ثمانية أيام لاجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة والا فانها ستعترف برئيس المعارضة خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا. وقد اعلن غوايدو وهو رئيس المجلس الوطني في فنزويلا عن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد قبل بضعة ايام.

من جانبه رفض رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، المهلة التي حددتها له الدول الأوروبية للدعوة لإجراء انتخابات جديدة في البلاد، معتبرا أن زعيم المعارضة خوان غوايدو، "انتهك الدستور" عندما أعلن نفسه رئيسا للبلاد.

أما واشنطن فحثت المجتمع الدولي على"اختيار جانب" في أزمة فنزويلا وقطع الصلات المالية بحكومة مادورو.

وأعلن الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن الكولونيل، خوسيه لويس سيلفا، انشقاقه عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وقال إنه يؤيد زعيم المعارضة، خوان غوايدو، ويعترف به رئيسا شرعيا للبلاد.