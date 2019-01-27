نحف, :مناشدة, للمساعدة, بالعثور, على, الشابة, سميره, عطا, الله, صالح, سعيد,

وتطلب العائلة من لديه اية معلومات عن ابنتها او شاهده باي منطقة ان يتصل لهاتف رقم 0586823298او لهاتف الشرطة.
وتطلب العائلة من لديه اية معلومات عن ابنتها او شاهده باي منطقة ان يتصل لهاتف رقم 0586823298او لهاتف الشرطة.
وتطلب العائلة من لديه اية معلومات عن ابنتها او شاهده باي منطقة ان يتصل لهاتف رقم 0586823298او لهاتف الشرطة.
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