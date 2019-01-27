نحف, :مناشدة, للمساعدة, بالعثور, على, الشابة, سميره, عطا, الله, صالح, سعيد,

توجهت عائلة سيد عطا الله صالح سعيد من نحف للجمهور للطلب بالمساعدة في البحث والعثور على ابنتها الشابة سميره عطا الله صالح سعيد والذي فقدت أثارها اليوم الاحد من ساعة الظهيرة .





وتطلب العائلة من لديه اية معلومات عن ابنتها او شاهده باي منطقة ان يتصل لهاتف رقم 0586823298او لهاتف الشرطة.