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مصادر روسية:الدفاعات السورية تسقط أهدافا معادية باللاذقية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة اللاذقية بالقرب من قاعدة حميميم ومدينة جبلة.  وذكرت الوكالة أن منظومة الدفاع الجوية الخاصة بقاعدة حميميم تصدت لأهداف معادية بالقرب من القاعدة في سماء مدينة اللاذقية ومدينة جبلة.  وأفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأن أصوات الانفجارات التي تسمع أصواتها في أرجاء مدينة اللاذقية ناجمة عن التصدي لطائرات مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم.  وأشار المصدر إلى أن عدد الطائرات التي تم التصدي لها 3 طائرات حتى الآن.


 وأكد المصدر أن الطائرات المسيرة هي طائرات معدلة… موضحا أن وحدات الرصد رصدت إطلاقها من المنطقة الواقعة بين ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وبين ريف جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.  إلى ذلك، أكد المصدر العسكري السوري لوكالة "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية في محيط قاعدة حميميم أسقطت جميع الأهداف المعادية بوسائط دفاعية صاروخية تقليدية.
مصادر روسية:الدفاعات السورية تسقط أهدافا معادية باللاذقية




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