ضبط, اسلحة, وذخيرة, في, كفرقاسم, والطيبة,

جاء في بيان صادر عن الشرطة :"خلال نشاط للشرطة لمحاربة العنف في منطقة المثلث تم هذا الاسبوع اعتقال مشتبهين وضبط اسلحة وذخيرة في الطيبة وكفرقاسم.

واضافت الشرطة:"ضبط رجال الشرطة خلال تفتيش منزل في كفرقاسم على ذخيرة وعبوة ناسفة يدوية الصنع وكمية من المخدرات , تم اعتقال صاحب المنزل .وفي تفتيش أخر في منزل في كفرقاسم تم العثور على مسدس داخل جدار بالاضافة الى رصاص ومخدرات من نوع كريستال , تم اعتقال صاحب المنزل 30 عاماً وتم اطلاق سراحه بشروط مقيدة .كما وتم اعتقال شقيقين 24,28 عاماً من كفرقاسم بعد العثور على مسدسين وذخيرة و120 غرام ماريحوانا , تم اطلاق سراحهم بشروط مقيدة.اما في مدينة الطيبة خلال تفتيش تم اعتقال شاب 34 عاماً بعد العثور على "كارلو" وذخيرة و250 غرام مخدرات .