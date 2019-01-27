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ضبط اسلحة وذخيرة في كفرقاسم والطيبة



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جاء في بيان صادر عن الشرطة :"خلال نشاط للشرطة لمحاربة العنف في منطقة المثلث تم هذا الاسبوع اعتقال مشتبهين وضبط اسلحة وذخيرة في الطيبة وكفرقاسم.


واضافت الشرطة:"ضبط رجال الشرطة خلال تفتيش منزل في كفرقاسم على ذخيرة وعبوة ناسفة يدوية الصنع وكمية من المخدرات , تم اعتقال صاحب المنزل .

وفي تفتيش أخر في منزل في كفرقاسم تم العثور على مسدس داخل جدار بالاضافة الى رصاص ومخدرات من نوع كريستال , تم اعتقال صاحب المنزل 30 عاماً وتم اطلاق سراحه بشروط مقيدة .

كما وتم اعتقال شقيقين 24,28 عاماً من كفرقاسم بعد العثور على مسدسين وذخيرة و120 غرام ماريحوانا , تم اطلاق سراحهم بشروط مقيدة.

اما في مدينة الطيبة خلال تفتيش تم اعتقال شاب 34 عاماً بعد العثور على "كارلو" وذخيرة و250 غرام مخدرات .




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