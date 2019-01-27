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حسين الجسمي و”احلى طلعة توك توك”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شارك الفنان الاماراتي حسين الجسمي متابعيه عبر حسابه على انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه أثناء تواجده داخل “توك توك” في احد الشوارع المصرية.

وعلق حسين الجسمي على الفيديو قائلا: “أحلى طلعة توك توك في حبيبتي مصر مع أجدع ناس”.

 كان حسين الجسمي نشر صورة له وهو يجلس مع بائع شاي في أحد شوارع القاهرة وعلق عليها “التصرّف ببساطه وعفوية هو قمة الصدق والرضا .. الحمد لله دائماً وأبداً.
حسين الجسمي و”احلى طلعة توك توك”




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