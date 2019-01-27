حسين, الجسمي, و”احلى, طلعة, توك, توك”,

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نشرت صفحة محبو عمرو دياب الداعمة للهضبة مقطع فيديو من مناسبة خاصة بالاحتفال بعيد...
كشف الفنان المصري أحمد السقا، تفاصيل موقف محرج جمعه بالفنان أمير كرارة، للمرة...
كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي، العديد من المفاجآت حول علاقتها بزوجها السابق...
وجّهت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك رسالة واضحة الى مقلديها عبر حسابها...
نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، صورة مؤثرة...
أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً غنائيا كبيراً بأحد فنادق القاهرة، والذي...
طرح الفنان المصري محمد حماقي ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، عبر قناته الرسمية...
بطريقته الكوميدية المعهودة خاض الفنان محمد هنيدي تحدي مع تامر حسني على صورته التي...
وجهت الممثلة السورية شكران مرتجى رسالة للفنانة اللبنانية يارا عبر حسابها...
مازالت الفنانة المصرية ريهام حجاج تتعرض لانتقادات كثيرة بعدما أعلنت عن زواجها من...