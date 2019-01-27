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مؤشر على اقتراب نجم إنتر ميلان من آرسنال



  |   وكالات تصوير afp   |   اضافة تعليق



اقترب آرسنال الإنجليزي، من التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، إن الكرواتي إيفان بيريسيتش لن يكون ضمن تشكيلة إنتر ميلان، التي ستلعب أمام تورينو، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة 21 من الدوري الإيطالي.
وبررت الصحيفة غياب بيريسيتش المحتمل عن المباراة، لكونه عازمًا على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، بجانب رغبة إنتر ميلان في بيعه.
وكانت تقارير صحفية أشارت يوم أمس السبت، إلى تقديم آرسنال عرضا لضم بيريسيتش على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في الصيف القادم، مقابل 35 مليون يورو.
يشار إلى أن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للنيراتزوري، كان قد أعلن ضم إيفان إلى قائمة الفريق التي ستلعب مباراة الليلة.
مؤشر على اقتراب نجم إنتر ميلان من آرسنال




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