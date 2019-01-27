يعاني ملايين البشر في العالم من ضغظ الدم، الناجم في كثير من الأحيان عن النظام الغذائي غير المتوازن، مثل تناول كميات زائدة من الملح أو الأطعمة الحراقة، أو الناتج عن مشكلات صحية أخرى.

وأظهرت الأبحاث أن 1 من كل 3 أشخاص من البالغين في الولايات المتحدة مصاب بارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضا باسم "القاتل الصامت". وأحد أخطاره الرئيسية هي أمراض القلب.نستعرض هنا 10 طرق فعالة في متناول الجميع تقريبا، يمكنها أن تساعد في الحفاظ على توازن ضغط الدم في الجسم من دون اللجوء إلى أي أدوية أو حتى استشارة طبيب، وفق ما ذكر موقع "هيلث آند بريتي".ممارسة الرياضةكلما قمت بزيادة معدل ضربات القلب والتنفس من خلال ممارسة تمرينات بسيطة (مثل صعود الدرج أو المشي)، يصبح قلبك أقوى مما يجعل المضخات تعمل بجهد أقل، وهذا يقلل بدوره من الضغط على الشرايين، ويقلل بالتالي من ضغط الدم.إنقاص الوزنينصح الأطباء البدناء، ممن يرغبون في خفض ضغط الدم، بالعمل على إنقاص أوزانهم. لكن إن كنت لا تعاني من البدانة، فيجب عليك أن تهتم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتجنب تراكم الدهون.خفض الكربوهيدراتأثبتت دراسة أجريت في العام 2010 أن الأنظمة الغذائية ذات الكربوهيدرات والسكريات المنخفضة لها تأثير فعال في خفض ضغط الدم. ومن بين الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، الأرز والمكرونة والخبزتقليل الملحيوصي الأطباء بتناول أغذية غنية بالبوتاسيوم، مثل الحليب والسمك والموز والمشمش والبرتقال، من أجل تقليل تأثير الملح في الجسم، الأمر الذي يخض أي توترات قد تصيب الأوعية الدموية.تقليل الأطعمة الجاهزةيأتي معظم الملح غير اللازم للجسم من الأطعمة المصنعة والجاهرة، مثل اللحوم والحساء المعلب والبيتزا والرقائق والوجبات الخفيفة. فالأطعمة منخفضة الدهون عادة ما تكون عالية في الملح.