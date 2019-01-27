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شاب من البعنة يعتدي على شابة ويسرق هاتفها لرفضها تقبيله



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة الشمال شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من سكان قرية البعنة بشبهة الاعتداء على سائحة من المكسيك وسرقة هاتفها وتركها بدون مساعدة .


وأضافت الشرطة أنه في تاريخ 10-01-2018 في الساعة 03:00 قبل الفجر لاحظ رجال الشرطة شابة مصابة بجانب الشارع قرب بلدة شعب . رجال الشرطة قدموا لها المساعدة خلال استجوابها تبين سائحة من المكسيك تعرفت على شاب من البلاد عن طريق موقع للتعارف , حيث اتفقا ان يلتقوا وقام الشاب بالذهاب اليها لمدينة حيفا وركبت معه بالسيارة , الشاب حاول تقبيلها الا انها رفضت ذلك مما جعل الشاب ايقاف السيارة والاعتداء عليها في منطقة حرشية قرب شعب وقام بسرقة هاتفها وفر هارباً.

الشابة حاولت الوصول للشارع الرئيسي حيث شاهدها افراد الشرطة , خلال تحقيق سريع وصلت الشرطة للشاب وقامت باعتقاله , خلال الاعتقال عثر رجال الشرطة على الهاتف في غرفته بدون شريحة الاتصال من اجل تشويش التحقيق .

الشرطة اعادت الهاتف للشابة وقدمت الشاب للمحكمة لتمديد اعتقاله حتى انتهاء الاجراءات القانونية .
شاب من البعنة يعتدي على شابة ويسرق هاتفها لرفضها تقبيله




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