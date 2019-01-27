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اصابات واضرار اثر إعصار شديد ضرب مطار أنطاليا في تركيا



  |   وكالات تصوير afp   |   اضافة تعليق



أدى إعصار شديد في تركيا إلى إصابة أكثر من 12 شخصًا، وتضرر طائرات وحافلات بشكل كبير، وفق ما ذكر موقع "حرييت دايلي نيوز" التركي.

ووثق المسافرون، الذين كانوا ينتظرون رحلاتهم في مطار أنطاليا الدولي، السبت، مخلفات الإعصار الشديد، حيث أظهر مقطع فيديو، منشور على موقع "يوتيوب"، قوة الرياح التي حركت طائرات وقلبت حافلات، وخلفت خسائر مادية أخرى.
وقالت تقارير محلية إن طائرتين، الأولى من نوع "إيرباص" والثانية "بوينغ"، كانتا في مطار أنطاليا، تعرضتا لأضرار كبيرة بسبب العاصفة القوية، مضيفة أن العاصفة خربت كذلك حافلتين وسيارة صغيرة وطائرة مروحية تابعة إلى الشرطة.
وذكر المصدر أنه بالرغم من سوء الأحوال الجوية، إلا أن المطار الدولي ظل مفتوحًا في وجه حركة الطيران.
وقال محافظ المنطقة، منير كارالوغلو، إن انقلاب حافلة صغيرة لنقل المسافرين داخل المطار، أدى إلى إصابة أكثر من 12 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، يُذكر أن هذا الإعصار، هو الخامس الذي يضرب الإقليم الجنوبي لتركيا خلال أربعة أيام.
اصابات واضرار اثر إعصار شديد ضرب مطار أنطاليا في تركيا




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