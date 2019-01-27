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رقص وأحضان دينا الشربيني مع عمرو دياب تشعل المواقع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت صفحة محبو عمرو دياب الداعمة للهضبة مقطع فيديو من مناسبة خاصة بالاحتفال بعيد ميلاد ويظهر فيها الفنان عمرو دياب وهو يحتضن الفنانة دينا الشربيني ويرقصان معاً على أنغام أغنية “3 دقات”.

وظهر الاثنان والسعادة بادية على وجهيهما وهما يتمايلان على أنغام الأغنية، كما نشرت الصفحة مقطع فيديو آخر لعمرو ودينا وهما يرقصان على أنغام أغنية “بحبك أنا” لعمرو دياب من نفس السهرة.

 وكانت علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني مثار جدل كبير على مواقع التواصل وفي الوسط الفني وذلك لكثرة ظهورهما معا في أغلب المناسبات وملازمة دينا لعمر في كل حفلاته وظهورهما دائما في مناسبات خاصة.




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