الليلة - اتحاد ابناء سخنين يستضيف مكابي بيتح تكفا في مباراة مصيرية

يستعد فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين لاستضافة فريق مكابي بيتح تكفا مساء اليوم الساعة السابعة على استاد الدوحة في سخنين ضمن مباريات دوري الدرجة العليا لكرة القدم .

يشار الى أن المباراة مصيرية للفريقين وخاصة للفريق السخنيني الذي يحتل المرتبة ال13 قبل الاخيرة برصيد 15 نقطة , اما فريق مكابي بيتح تكفا في المرتبة 12 برصيد 18 نقطة , خسارة سخنين في المباراة تعني ابتعاد بيتح تكفا مسافة 6 نقاط عن سخنين وتعقد الامور في القاع .الجمهور السخنيني خرج في حملة خلال الاسبوع الاخير من اجل حضور اكبر عدد من الجمهور لمؤازرة الفريق في الفترة الصعبة التي يمر فيها , علماً انها ستكون المباراةا لاولى للمدرب دارسيليا الذي استلم تدريب الفريق خلفاً لعمير تورجمان بعد اقالته بسبب سوء النتائج .