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الليلة - اتحاد ابناء سخنين يستضيف مكابي بيتح تكفا في مباراة مصيرية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



يستعد فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين لاستضافة فريق مكابي بيتح تكفا مساء اليوم الساعة السابعة على استاد الدوحة في سخنين ضمن مباريات دوري الدرجة العليا لكرة القدم .


يشار الى أن المباراة مصيرية للفريقين وخاصة للفريق السخنيني الذي يحتل المرتبة ال13  قبل الاخيرة برصيد 15 نقطة , اما فريق مكابي بيتح تكفا في المرتبة 12 برصيد 18 نقطة ,  خسارة سخنين في المباراة تعني ابتعاد بيتح تكفا مسافة 6 نقاط عن سخنين وتعقد الامور في القاع .

الجمهور السخنيني خرج في حملة خلال الاسبوع الاخير من اجل حضور اكبر عدد من الجمهور لمؤازرة الفريق في الفترة الصعبة التي يمر فيها , علماً انها ستكون المباراةا لاولى للمدرب دارسيليا الذي استلم تدريب الفريق خلفاً لعمير تورجمان بعد اقالته بسبب سوء النتائج .




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- حسناء أم الفحم

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