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اعتقال مشتبه بحوزته سكين شرقي القدس



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:خلال نشاط ميداني اجراه افراد الشرطة وافراد من حرس الحدود يوم امس السبت في باب العامود للبلدة القديمة في شرقي القدس شد انتباههم شاب الذي كان يتجول في ظروف تثير الشبهات .

أثر الشبهات قام افراد الشرطة باجراء تفتيش للمشتبه،  فعثروا على سكين مطبخً اخباها في سرواله.

تم توقيف المشتبه، البالغ من العمر 17.5 سنة (شرقي القدس) واحيل الى التحقيق.

هذا اليوم ، سيحال المشتبه الى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.
اعتقال مشتبه بحوزته سكين شرقي القدس




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