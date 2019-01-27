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حيفا: "الجبهة" تحصّل إنجازات ضمن ميزانية بلدية حيفا للعام 2019



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تواصل كتلة "الجبهة الحيفاوية" بعضويها رجا زعاترة وشهيرة شلبي العمل على التحضير لميزانية بلدية حيفا للعام 2019 الجاري، والتي من المتوقع أن يتم إقرارها في شهر شباط القريب.

وعقدت "الجبهة" اجتماعات ولقاءات عمل مع كبار موظفي البلدية ومع مسؤولين عن ملفات مختلفة: الثقافة، المراكز الجماهيرية، ترخيص المصالح التجارية، الشباب والرياضة، الأمان وتخطيط الشوارع والطرقات، التخطيط والبناء، التربية والتعليم، النظافة والصيانة، الأرنونا وغيرها. هذا كلّه إضافة إلى اجتماعات مع لجان ونشطاء الأحياء.
ومن بين القضايا المطروحة: ترميم "درج البستان" (من ابن المقفع إلى ستيلا ماريس) وتوفير التقنيات المناسبة لتصريف مياه الشتاء؛ وتطوير مراكز المسنين مقابل مؤسسة "ميلاف" المسؤولة عن مراكز المسنين من أجل تطوير الخدمات للمسنين في جميع الأحياء العربية؛ وفي مجال الرياضة يجري العمل على زيادة تمويل النوادي الرياضية لكرة القدم وتطوير البرامج الرياضية المختلفة للمجتمع العربي وتطوير النشاطات الرياضية للنساء؛ ورصد ميزانية لإتمام بستان الصداقة في مدرسة المتنبي - لمكافحة العنف في حيفا (على اسم الفتى محروس زبيدات) واعداده لتوفير برامج التوعية والتأهيل لمكافحة العنف والجريمة في حيفا؛ وزيادة الميزانية المرصودة لصندوق توفيق طوبي للطلاب الجامعيين؛ وزيادة دعم المؤسسات الثقافية العربية؛ وغيرها من قضايا ومطالب السكان والأحياء العربية والمستضعفة.
 
وفي إطار التحضيرات لميزانية العام 2019، سيتم زيادة ميزانيات المراكز الجماهيرية في العديد من الأحياء العربية. وكانت عضو البلدية شهيرة شلبي ("الجبهة الحيفاوية")، قد قامت بجولة لقاءات مع مديري ومسؤولي هذه المراكز، على مدار الشهرين الأخيرين.
ومن المتوقع أن تتم زيادة ميزانية المركز الجماهيري في عباس بمبلغ 60 الف شكل تستخدم لتطوير برامج المسنين. وفي مركز "يودفات" في الحي الشرقي (سوق تلبيوت) من المتوقع زيادة ميزانية برامج تفعيل المركز الجماهيري بمبلغ 50 ألف شاقل، والعمل  على تطوير برامج جماهيرية وبرامج للشباب والعائلات ومن ضمنها البرامج العلاجية بالتعاون مع قسم الرفاه الاجتماعي والمؤسسات المختصة الأخرى. كما تعمل كتلة "الجبهة الحيفاوية" على تحرير الأرض التي بُني عليها المركز الجماهيري من دائرة أراضي إسرائيل حتى يتسنى ترميم المبنى والذي رصد له مبلغ 2 مليون شيكل.
وفي حي الكبابير من المتوقع رصد مبلغ 50 ألف شاقل لدعم البرامج الجماهيرية وبرامج التعليم اللامنهجي والدورات في مدرسة الأحمدية كخطوة اولى في تطوير المدرسة الجماهيرية في ساعات ما بعد الدوام. كما سيتم العمل مستقبلاً على تحصيل ميزانيات إضافية مقابل تطوير برنامج عمل.
حيفا: "الجبهة" تحصّل إنجازات ضمن ميزانية بلدية حيفا للعام 2019




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