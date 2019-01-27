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ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس مجلس دير الاسد أحمد ذباح



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قامت ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس المجلس المحلي دير الاسد أحمد ذباح لبحث قضايا التعليم في الجامعة وإمكانية استقطاب الطلاب لفروع الجامعة.


هذا وقد أستقبل أحمد ذباح بمرافقة نائب رئيس الحاج نمر حسين ابو اللوز ورئيس المجلس المحلي بالوكالة محمد موسى وأعضاء المجلس المحلي محمد ذباح ومحمد عمر بالإضافة لمدير المدرسة الشاملة محمود عمر ومدير مدرسة العين الابتدائية خالد الاسدي رئيس الجامعة الدكتور ساري حمدان والوفد المرافق.

مدير الجامعة عرف عن الجامعة وأقسامها بشكل عام ليتحدث عن إمكانية استقطاب طلاب القرية خاصة للجامعة وتوفير جميع الاحتياجات وإمكانية التخفيضات للأقساط الجامعية.

وفي نهاية هذا اللقاء المثمر الذي كان هدفه طلاب وابناء قريتنا الحبيبة تم الاتفاق لتعيين جلسات ولقاءات اخرى لإمكانية تطوير أهداف لقاء اليوم.




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