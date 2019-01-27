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لائحة اتهام ضد شابين من كفرقاسم والطيرة بقتل المرحوم رفعت ذياب من طولكرم



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء المركز صباح اليوم الاحد للمحكمة المركزية لائحة اتهام بحق شابين من كفرقاسم والطيرة بتهمة قتل المرحوم رفعت ذياب ومحاولة السرقة ومحاولة تشويش عمل المحكمة .



وبحسب لائحة الاتهام التي قدمها المحامي جال روزنتسفيج ان المرحوم رفعت ذياب ووالده من طولكرم يعملان في محل للصرافة , كانا يومياً في الصباح الخروج من المنزل للعمل في سيارة من نوع سكودا وبحوزتهما حقيبة فيها مبلغ مالي كبير .

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين قاموا بالتخطيط لمدة شهرين من اجل تنفيذ عملية سطو على المرحوم ووالده , في تاريخ 15-11-2018 وصل المتهمان الى منزل المرحوم رفعت وقاموا بمراقبته وانتظاره , وعندما خرج المرحوم ووالده وركبوا السيارة قام المتهم  الرئيسي من اليطرة بالهجوم على السيارة وبحوزته سكين بهدف سرقة حقيبة المال , المرحوم ووالده قاموا بمقاومة المتهمين وقام الاب برفع قسم من القبعة التي تلثم فيها قام بطعن المرحوم عدة طعنات والمتهم الاخر من كفرقاسم قام برش الغاز المسيل للدموع مما ادى الى وفاة رفعت في نفس اليوم.

وجاء في لائحة الاتهام ان اقارب المرحوم خرجوا وقاموا بطلب المساعدة بعد هروب المتهمين الذين حرقوا السيارة ,  التيابة طلبت من المحكمة تمديد اعتقالهم حتى انهاء الاجراءات القانونية.
لائحة اتهام ضد شابين من كفرقاسم والطيرة بقتل المرحوم رفعت ذياب من طولكرم




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