منح, بنك, إسرائيل, جائزة, دولية, على, تميّزه, في, إدارة, نظام, العملة,

أعلنت المجلة الدولية "Central Banking" عن فوز بنك إسرائيل بجائزة "Currency Manager of the Year 2019". ووقع الاختيار على بنك إسرائيل من قبل لجنة مؤلفة من أعضاء تحرير المجلة وأعضاء اللجنة الاستشاريّة للمجلة والتي تضم محافظي بنوك مركزيين سابقًا من حول العالم.

محرّر المجلة ورئيس لجنة الجوائز، السيّد كريستوفر جفري: "أعجب الحكام بشكل خاص بالطريقة المبتكرة والناجعة التي يدير بنك إسرائيل من خلالها نظام العملات الورقيّة، ولكون أنّ هنالك بنوك مركزية حول العالم تأتي للتعلم من قسم العملة في بنك إسرائيل".محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور امير يرون: "الفوز بهذه الجائزة هو شرف لنا وانا أشكر لجنة جوائز مجلة "Central Banking" على اختيارها. هذه الجائزة المرموقة تعد اعتراف دولي للابتكار والإنجازات الكبيرة التي حققها قسم العملة في بنك إسرائيل برئاسة د. ايلان شتاينر، بما في ذلك، إصدار سلسلة العملات الورقيّة الجديدة، تحسين سياسة إدارة النقد في الجهاز الاقتصادي، خطوات رائدة في مواجهة تزييف العملة، وكذلك إدخال أنظمة لتحليل المعطيات وتكنولوجيا متطورة في مجال العملة".مدير عام البنك، السيّد حيزي كالو: "رغم حقيقة أنّ إسرائيل، كدول عديدة أخرى، تعمل على تطوير استخدام وسائل الدفع، يبقى الدفع النقدي وسيلة دفع هامّة بالنسبة للمستهلكين. لذلك، فانّ بنك إسرائيل ملتزم بتوفير نظام عملة متقدم وناجع وآمن بالمعايير الأعلى، للجمهور الإسرائيلي عامةً، بما في ذلك الأشخاص ذوي المشاكل البصرية".مجلة "Central Banking" التي تصدر في لندن أنشئت عام 1990 وهي المجلة المستقلة الوحيدة التي تعنى في المجال المصرفي المركزي. وتقرأ المجلة في 140 دولة وغالبية البنوك المركزية في العالم. تمنح المجلة سنويًا جوائز بفئات مختلفة في المجال المصرفي المركزي. في العام 2017 منحت المجلة بنك إسرائيل جائزة إدارة احتياطي العملة الأجنبية ("Reserve Manager of the Year") وفي سنة 2016 منحت المجلة بنك إسرائيل جائزة الشفافية (Transparency Award).