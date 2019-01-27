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فيديو وصور - اعتقال 15 مشتبهاُ من الشمال بابتزاز مقاولين ومزارعين



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن وحدة التحقيق المركزية "اليمار" كشفت واعتقلت فجر اليوم الأحد مشتبهين قاموا في السنوات الاخيرة بابتزاز مقاولين ومزارعين في لواء الشمال وجمع منهم رسوم حماية وحراسة.


واضاف البيان انه خلال تحقيق سري تم اعتقال 15 مشتبهاً بشبهة جمع رسوم حماية والقيام بحرق والتسبب باضرار للمقاولين والمزارعين الذين رفضوا دفع الرسوم والاستجابة لطلباتهم من اجل الضغط عليهم للدفع ".


صباح اليوم الأحد بالتعاون بين الشرطة ووحدة التحقيقات المركزية وحرس الحدود ووحدة التحريات والقوات الخاصة وطائرة مروحية وسلطة الضرائب تم مداهمة منازل المشتبهين .


واضافت الشرطة ان المشتبهين استعملوا طريقة الحرق وتخريب الممتلكات التابعة للمقاولين والمزارعين وطلب منهم المال مقابل الحماية والحراسة , وبعد تحقيق سري اعتقلت الشرطة فجر اليوم 11 مشتبهاً تتراوح اعمارهم بين (22—55 عاماً) من طوبا وكفرمندا ووادي سلامة وبئر المكسور وعبدون , خلال التفتيش تم العثور على مبلغ 200 الف شاقل وذحيرة و240 غرام من الميرحوانا وتم مصادرة 4 سيارات ودراجة نارية , وفي الاسبوع الناضي تم اعتقال 4 مشتبهين من طوبا في نفس القضية حيث اصبح عدد المعتقلين 15 مشتبهاً .



الشرطة ستقوم بتقديم المشتبهين لمحكمة الصلح في الناصرة بطلب تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق .




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