27, قتيلاً, وعشرات, الجرحى, بانفجارين, في, كنيسة, جنوبي, الفلبين,

قُتل 27 شخصاً بينهم جنود، وأصيب 77 آخرون، اليوم الأحد، بانفجارين استهدفا كنيسة في مقاطعة سولو، وهي معقل لجماعة أبو سياف المسلحة جنوبي الفلبين. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية، إدغارد أريفالو، لإذاعة "DZMM"، أن تفجيرين وقعا خلال قداس بإحدى الكنائس في جزيرةٍ جنوبي الفلبين.

وقال أريفالو: إن "الانفجارين تسببا في مقتل 5 جنود و12 مدنياً وجرح 43 آخرين، إذ وقع الأول في حين كان قسيس الكنيسة داخل كاتدرائية جولو، أما الانفجار الثاني فوقع في موقف السيارات التابع للكنيسة"، قبل أن تعلن السلطات ارتفاع الأرقام.ويأتي التفجير بعد تأييد 85 % من الناخبين الفلبينيين خطة الحكومة لإقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي للمسلمين في مينداناو.