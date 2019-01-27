27, قتيلاً, وعشرات, الجرحى, بانفجارين, في, كنيسة, جنوبي, الفلبين,

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استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الجمعة، سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون...
صرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بأن المقاومة تخطط لدخول أراض تسيطر...
أعلنت مصادر إسرائيلية أن الجيش الأردني منع اليوم مئات المتنزهين الإسرائيليين من...
اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الغرب يسعى لإنشاء حزام "إرهابي" على حدود...
أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، تحديد يومي 13 و14 فبراير، موعدا...
أكدت الأمم المتحدة أن فريقا دوليا ستترأسه مقررتها الخاصة المعنية بحالات الإعدام...
في تغريدة جديدة على تويتر أعادت الشابة السعودية الهاربة رهف اليوم الجمعة نشر...
قضى سبعة أطفال من عائلة واحدة في حريق نشب بسكن يقع بالحي القديم في العاصمة السورية...
حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، من أي تدخل عسكري في...
اعلنت حركة حماس رسميا مساء اليوم رفضها استلام المنحة القطرية لقطاع غزة والتي تبلغ...