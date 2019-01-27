إسرائيل, وبّخَت, السفيرة, الإيرلندية,

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الجمعة، سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون كيلي، إلى محادثة توبيخ، في أعقاب قرار برلمان دبلن دفع مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات.

وجاء في بيان الوزارة حسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه "ستكون لسن القانون المنافق واللاسامي آثار بالغة على العلاقات بين إسرائيل وإيرلندا، وعلى مكانتها في المنطقة. من الأفضل لإيرلندا التعامل مع الدكتاتوريات والحركات الإرهابية بدلاً من إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".وأعلن البرلمان يوم الخميس أن مشروع القانون اجتاز مرحلة أخرى، وسيتم المصادقة عليه إذا اجتاز الاقتراع الثاني في مجلس النواب. وفي هذه الحالة، يمكن لمحكمة العدل الأوروبية الطعن في القانون.وبعد ساعات قليلة من الإعلان، أعلن مكتب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "تعرب عن غضبها من التشريع المناهض لها"، وأضاف: "بدلاً من أن تدين إيرلندا سوريا، التي ذبحت مئات الآلاف من المواطنين، وتركيا التي تحتل شمال قبرص والمنظمات الإرهابية التي قتلت آلاف المواطنين الإسرائيليين، فإنها تهاجم إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، هذا عار".