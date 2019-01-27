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وفد الكلية الأكاديمية العربية برئاسة المحامي زكي كمال يقدم التعازي لعائلة المرحومة آية مصاروة في باقة الغربية



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قدم وفد من الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مساء يوم السبت، التعازي للسيد سعيد مصاروة وافراد عائلة مصاروة في باقة الغربية برحيل ابنتهم المرحومة آية، في ظروف مأساوية في اثناء دراستها في استراليا.


المحامي زكي كمال رئيس الوفد، أكد في كلمته امام العائلة الثاكلة الكلية الأكاديمية العربية برئاستها وادارتها ومحاضراتها ومحاضريها وطالباتها وطلابها، عظم الفاجعة وكبر المصاب والفقدان الذي منيت به العائلة التي فقدت ابنة طلبت العلم والمعرفة والثقافة وكانت المثال الأفضل والأوضح للفتاة العربية المثقفة والمتعلمة التي تربت في كنف عائلة تقدس التعددية الفكرية والحضارية والقيم الإنسانية الرفيعة، وأضاف ان ألم العائلة هو ألم الكلية بكافة افرادها والدارسين فيها خاصة وانها لقيت حتفها ، بجريمة قتل بشعة ومقيتة  وهي في قمة عطائها ومقتبل عمرها، وفي عمر الغالبية العظمى من طالبات وطلاب الكلية الذين تعتبرهم الكلية بمثابة أبناء لها، تماماً كما تعتبر المرحومة آية واحدة من أبنائها وبناتها.

وأضاف المحامي زكي كمال متحدثاً الى والد المرحومة سعيد مصاروة:" انت أيها الأب الثكل ورغم المصاب الجلل والفقدان الذي لا يعوض والألم الذي لا يحتمل ولا يمكن تصوره، كنت في افعالك واقوالك سواء كانت خلال تواجدك في استراليا او هنا في البلاد، وعبر تصريحاتك باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية، خير مثال على ان الحديث العقلاني البعيد عن العواطف غير المسيطر عليها، هو الوسيلة للوصول الى قلوب الناس وضمان تفهمهم وتعاطفهم. اصرارك على إبقاء هذه المأساة في سياقها الإنساني والاجتماعي والأخلاقي، وكبح كافة محاولات جرها الى الساحة السياسية او الحزبية او القومية والدينية، هو خير دليل على كونك انساناً عظيماً يعتبر القيم الإنسانية والاجتماعية القيم الأولى والأهم وذلك رغم الاختلاف في العرق والجنس والدين والقومية، وان هذه القيم هي القاسم المشترك الذي يوحد الجميع ويجمعهم. انت خير سفير وخير مثال على العربي الأصيل والمثقف والمتحضر الذي يجاري الغير علماً وإنسانية وثقافة وقيماً ويتفوق عليهم. ستبقى بالنسبة لنا انساناً عظيماً جعل من حزنه وسيلة للتقريب والسلام وليس التفريق والانتقام. ستبقى المرحومة آية في قلوبنا الى الأبد".

من جهته أكد والد المرحومة آية تقديره لزيارة التعزية هذه قائلاً:" زيارتكم هذه والوفود الكبيرة التي جاءت معزية ومتضامنة ومشاركة جعلتنا نواجه مأساتنا وسط مشاعر من التضامن والتعاطف ومشاطرتنا الألم. آية كانت سفيرة العلم والثقافة، وابنة لأسرة تنشد العلم وتسعى الى معرفة الآخر والمختلف والتعايش معه عبر احترام متبادل وكامل لا تمسه ولا تهزه الفوارق بل تثريه".

يذكر ان وفد الكلية ضم ايضاً الدكتور لؤي مدلج عضو مجلس أمناء الكلية، البروفيسور محمد حجيرات نائب مدير الكلية، الدكتور نادر آغا، الأستاذ راشد وتد، مصطفى عبد الحليم مدير قسم الدراسات الخارجية، الأستاذ صالح عزام مسؤول فرع المسرح والسيد فؤاد كمال ضابط الأمن في الكلية . 




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