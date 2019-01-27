الشرطة, تواصل, التحقيق, في, ظروف, مقتل, فلسطيني, من, قرية, المغير,

تواصل شرطة يهودا والسامرة التحقيق في ملابسات مقتل حمدي نعسان في 38 من العمر باطلاق النار في قرية المغير شرق رام الله امس خلال مواجهات مع مستوطنين.

ويستدل من تحقيق اولي أجرته سلطات الجيش انه سبق المواجهات عراك بين احد سكان النقطة الاستيطانية العشوائية عادي عاد المجاورة وعدد من الفلسطينيين.وأصيب المواطن الإسرائيلي بجروح طفيفة لم تستدع تقديم علاج طبي له . وقال متحدث عسكري إنه في اعقاب ذلك وقعت مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين قاموا خلالها باطلاق النار.وهرعت في اعقاب ذلك قوات من جيش الدفاع وحرس الحدود حيث استخدمت وسائل لتفريق المظاهرات.ونفى فرج نعسان عم القتيل تعرض احد المستوطنين لعملية طعن قبل اطلاق النار قائلا انهم اختلقو هذا الادعاء لتبرير قيامهم باطلاق النار واضاف ان 3 او 4 من سكان مستوطنة عادي عام قاموا باطلاق النار الكثيف صوب السكان واضاف ان قوات الجيش لم تمنع هؤلاء من مواصلة اطلاق النار بل انها استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد سكان القرية .الى ذلك اعتقلت قوات من جيش الدفاع في انحاء يهودا والسامرة الليلة الماضية 10 فلسطينيين مطلوبين لقوات الامن للاشتباه فيهم بالضلوع في نشاطات ارهابية وتم ضبط قطعة سلاح من نوع كارلو في قرية نعلين الى الغرب من رام الله.