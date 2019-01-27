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تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا أحد يعتقد أن الدجاج المقلي جيدا، ولكن معظم الناس يرون أنه لا بأس من تناوله في وقت من الأوقات. لكن وفقا لبحث جديد، فإن تناول الدجاج المقلي بانتظام يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

فقد وجدت الدراسة التي نشرتها دورية بير ريفيود جورنال الطبية العريقة أن تناول الطعام المقلي يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة للنساء بعد سن اليأس.
واستخدم الباحثون بيانات استبيان لتقييم الوجبات الغذائية لـ 106.966 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عامًا وتمت متابعتهن لمدة 18 عامًا حتى فبراير 2017.
ونظر الباحثون في عدد المرات التي تناولوا فيها الأطعمة المقلية المختلفة مثل الدجاج المقلي والأسماك المقلية والمحار المقلي والبطاطس المقلية ورقائق التورتيا المقلية، والتاكو.
وخلال ذلك الوقت، توفت 31588 امرأة ، كانت أمراض القلب وحدها السبب في وفاة 8358 حالة من تلك الوفيات، في حين توفت 13880 امرأة لأسباب اخرى.
تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي




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