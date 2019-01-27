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ريم البارودي تكشف أسرار جريئة عن فترة زواجها من أحمد سعد



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كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي، العديد من المفاجآت حول علاقتها بزوجها السابق الفنان أحمد سعد، والتي لم تستمر طويلًا.

ريم البارودي، قالت خلال لقائها في برنامج «قطعوا الرجالة»، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «تعرضت للخيانة كثيرًا وكل مرة كنت أسامح وأقول نزوة».
وأضافت: «اكتشفت أن الكل يتعرض للخيانة، وليس أنا فقط، لكنهم يخشون الاعتراف، ولست خجلة أن أقول إني اتخانت، كل الناس متخانة، لكن مبيحبوش يفتحوا الجرح، ويطلع شكلها مش حلو، أنا مأستحيش ومتكسفش».
وكشفت خلال الحلقة سر عودتها لأحمد سعد، رغم اعتدائه عليها بالضرب أكثر من مرة خلال فترة الزواج قائلة: «بعد الخناق طريقة الصلح تنسيك ما حدث مطرب صوته حلو، كان يعمل لي أغنية مخصوص، ومع حالة الحب، كنت بسامح وأصالح».
وعن سر عد إنجابها طوال سنة الزواج، أكدت أنه لم يكن الوقت مناسبًا، ولكنهما كانا ينويان  الإنجاب فور استقرارها، كما أنه كان يتمنى ذلك.
وأشارت إلى أن زواجها من أحمد سعد، لم يكن سريًا ولكنه كان معروفًا لكل العائلة وجيرانها ولكنها لم تكن مجبرة لإخبار الجمهور به.
ريم البارودي تكشف أسرار جريئة عن فترة زواجها من أحمد سعد




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