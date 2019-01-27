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هبوعيل ام الفحم يفوز على النادي الرياضي الطيرة بهدف قاتل ويحافظ على الصداراة‎



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حافظ فريق هبوعيل ام الفحم على صدارته لدوري الدرجة الاولى المنطقة الشمالية، وذلك بعد فوزه بهدف وحيد على النادي الرياضي الطيرة في مباراة دربي عربي اقيمت مساء اليوم على استاد السلام في مدينة ام الفحم.  

هذا وقد شهدت المباراة منافسة قوية ما بين الفريقين اللذين قدما اداء رفيع المستوى ليتمتع فيه اكثر من 3500 مشجع فحماوي وطيراوي. 

الهدف الوحيد في المباراة سجل في الدقائق الاخيرة من المباراة وبالتحديد بالدقيقة الـ84 عن طريق اللاعب ران رول الذي اهدى فريقه نقاط المباراة الثلاث. 

وبهذا الفوز يرفع فريق هبوعيل ام الفحم رصيده الى النقطة الـ 35 ليعزز مكانته في المرتبة الاولى بينما يتجمد رصيد فريق النادي الرياضي الطيرة عند 21 ليحتل المرتبة الثامنة.

ومع نهاية المباراة احتفلت الجماهير الفحماوي مع لاعبي وادارة الفريق بهذا الفوز المستحق الذي جعل الفريق يحافظ على صدارته للدوري.




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