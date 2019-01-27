هبوعيل, ام, الفحم, يفوز, على, النادي, الرياضي, الطيرة, بهدف, قاتل, ويحافظ, على, الصداراة‎,

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مني فريق اتحاد ابناء سخنين امام فريق هبوعيل الخضيرة بالنتيجة 2-1 في مباراة خارجية...
بعد جلسة مغلقة بين ادارة فريق هبوعيل ام الفحم واللاعب معمر قراقرة قد قررت الادارة...
استطاع فريق بيتار القدس ان يقتنص نقطة ثمينة من فريق ابناء سخنين بمباراته البيتية...
يستضيف فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم السبت فريق بيتار القدس على ارض استاد...
لاعب هبوعيل عرابة شباب في كرة الطائرة جابر سامي محمود بدارنه خربوش رقم 11 في...
حقق فريق هبوعيل ام الفحم فوزاً عريضاً على عيروني طبريا باربعة اهداف مقابل هدف، في...
حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزا خارجيا مهما على فريق بني يهودا تل ابيب بالنتيجة 1-0...
استطاع فريق اتحاد ابناء سخنين من تحقيق الفوز بعد فترة طويلة , وذلك على النادي...
توج مساء اليوم الجمعة منتخب فريق ملجا (عدي دراوشه) بطلا لدوري حي العاصلة بعد فوزه...
أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس الدولة عن مباراة ديربي للوسط العربي...