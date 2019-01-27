احياء, يوم, الذكرى, العالمي, للهولوكوست,

يصادف اليوم, اليوم العالمي لاحياء ذكرى الملايين الستة من اليهود ضحايا المحرقة النازية ( الهولوكوست ) ابان الحرب العالمية الثانية .

وستجري في انحاء مختلفة من العالم مراسم لاحياء هذه الذكرى.وغدا ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة بهذه المناسبة يلقي خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابا وكذلك سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية داني دانون . وخلال ساعات النهار ستقوم بعثات إسرائيل وبيرو والبرتغال في الأمم المتحدة بافتتاح معرض يخصص للدبلوماسيين من محبي الشعب اليهودي وذلك في مقر المنظمة في نيويورك.وفي ختام الفعاليات سيتوجه الى معسكرات الإبادة في بولندا وفد يضم أربعين سفيرا امميا ومن ثم الى إسرائيل .