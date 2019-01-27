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حريق كبير في مكتب قسم الجباية في مجلس عرعرة النقب



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شب صباح اليوم الاحد حريق في مكتب مدير قسم الجباية في مجلس عرعرة النقب ، طال الحريق جميع محتويات المكتب، والدخان يعم المكاتب الاخرى.


طواقم الاطفاء والانقاذ وصلت للمكان وعملت على اخماد الحريق , الشرطة وصلت وباشرت التحقيق .




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