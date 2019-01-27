حريق, كبير, في, مكتب, قسم, الجباية, في, مجلس, عرعرة, النقب,

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طواقم الاطفاء والانقاذ وصلت للمكان وعملت على اخماد الحريق , الشرطة وصلت وباشرت التحقيق .

شب صباح اليوم الاحد حريق في مكتب مدير قسم الجباية في مجلس عرعرة النقب ، طال الحريق جميع محتويات المكتب، والدخان يعم المكاتب الاخرى.

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