اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, باقة, الغربية,

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اعتقلت شرطة لواء الجنوب ظهر السبت شاب يبلغ من العمر 30 عاماً من احدى التجمعات...
بروح حماسية وحضور حاشد، عقدت جبهة إكسال وسكرتاريتها إجتماعها في مقر الجبهة...
يطرأ اليوم الاحد انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا...
تظاهر ظهر اليوم السبت مدخل مدينة ام الفحم تظاهرة اهالي ضحايا جرائم القتل . حيث...
شيعت جماهير غفيرة من سكان دير حنا والبلدات المجاورة بعد ظهر اليوم جثمان المرحوم...
افادت مصادر مطلعة ان اتفاقا مبدئيا تم التوصل اليه بين الحركة العربية للتغيير...
ضمن مشروع المنح المعطى من قبل جامعة تل أبيب حصد كلّ من الطلاب الخمسة ريحانة أبو...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:في اطار مشروع الشرطة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت شاب يبلغ من العمر 23...
بأجواء احتفالية وبحضور سيادة المونسنيور حنا كلداني النائب البطريركي اللاتيني...