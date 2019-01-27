اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, باقة, الغربية,

افادت مصادر طبية في ساعة متأخرة من مساء السبت أن شاب نقل الى المستشفى بعد ان اصيب بعيارات نارية في مدينة باقة الغربية .

وافادت المصادر ان حالة الشاب وصفت بالمتوسطة , دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .