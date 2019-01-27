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اصابة شاب باطلاق نار في باقة الغربية



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افادت مصادر طبية في ساعة متأخرة من مساء السبت أن شاب نقل الى المستشفى بعد ان اصيب بعيارات نارية في مدينة باقة الغربية .


وافادت المصادر ان حالة الشاب وصفت بالمتوسطة , دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في باقة الغربية




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