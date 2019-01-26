يوفنتوس, يتأهب, لخطف, نجم, ريال, مدريد, مقابل, 60, مليونًا,

كشفت تقرير صحفي، عن تأهب يوفنتوس لضم نجم ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، بعدما ابتعد اللاعب عن حسابات الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب الميرنجي، في المباريات الأخيرة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس يرغبة في التعاقد مع البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد، والذي أصبح بديلًا في اختيارات سولاري خلال اللقاءات الماضية.وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى استعداد اليوفي لدفع 60 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات القائد الثاني للفريق الملكي، في حين يمتلك مارسيلو في عقده شرطًا جزائيًا يبلغ 200 مليون يورو.وأوضحت أن صفقة انتقال مارسيلو لليوفنتوس قد تتضمن دخول أليكس ساندرو الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية.