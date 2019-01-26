اعتقال, مشتبه, بالتسبب, بوفاة, رجل, في, النقب,

اعتقلت شرطة لواء الجنوب ظهر السبت شاب يبلغ من العمر 30 عاماً من احدى التجمعات البدوية في النقب , وذلك بشبهة التسبب بوفاة رجل تم العثور على جثته مساء الجمعة على شارع رقم 40.

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