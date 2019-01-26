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اعتقال مشتبه بالتسبب بوفاة رجل في النقب



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اعتقلت شرطة لواء الجنوب ظهر السبت شاب يبلغ من العمر 30 عاماً من احدى التجمعات البدوية في النقب , وذلك بشبهة التسبب بوفاة رجل تم العثور على جثته مساء الجمعة على شارع رقم 40.

سيتم تقديم المشتبه للمحكمة صباح الاحد لتمديد اعتقاله .
اعتقال مشتبه بالتسبب بوفاة رجل في النقب




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