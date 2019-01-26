اجتماع, حاشد, للجبهة, في, اكسال, بمشاركة, النائب, جبارين,

بروح حماسية وحضور حاشد، عقدت جبهة إكسال وسكرتاريتها إجتماعها في مقر الجبهة الجديد، وذلك بحضور النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) والرفيق عبد السلام درارشة رئيس مجلس اكسال السابق. وقد تباحث المشاركون بالقضايا التنظيمية حول نشاطات فرع الجبهة في إكسال، وكذلك حول التحضيرات للإنتخابات البرلمانية القادمة، وتناول المستجدات السياسية والتحديات الكبيرة الّتي تواجه جماهير شعبنا.

افتتح الاجتماع وأدراه الرفيق مؤنس شلبي، سكرتير جبهة اكسال. ثم تحدث الرفيق عبد السلام دراوشة، رئيس مجلس إكسال السابق، حول اهمية نصرة الجبهة في انتخابات الكنيست والانطلاق في العمل على صعيد جبهة اكسال وصولًا الى كافة الجبهات في البلاد. وشكر دراوشه الرفيق د. طارق جوابرة على عطائه خلال فترة توليه السكرتارية. وبدوره، ولخص جوابرة فترة عمله لعقد من الزمن كسكرتير للجبهة في اكسال وتسليم المهام لمؤنس شلبي، مؤكدًا على ضرورة التجدد للجبهة وهيئاتها وبالنهوض بها، بوصفها بوصلة لجماهير شعبنا. كما واتفق بالاجتماع على هيكلة الكادر النسائي وتنظيمه وإنتخاب الرفيقة نادره سعدي مسؤولة عن الشؤون النسائيه في جبهة إكسال. وقد افتتح النائب جبارين مداخلته بتحية جبهة اكسال على عملها الدؤوب وانطلاقتها المتجددة، موجهًا تحيته للرفيق عبد السلام دراوشة ومؤكدًا على دوره الهام في قيادة المجلس في الدورات الأخيرة، كما وشكر جبارين طارق جوابرة على عطائه المتواصل للجبهة في العقد الأخير، متمنيًا للسكرتير الجديد مؤنس شلبي النجاح في مهامه الجديدة.وفي حديثه حول الانتخابات القريبة، تطرق النائب جبارين الى ضرورة التكاتف والتعاضد الشعبي والجماهيري بهذه الفترة، وتكثيف الجهود من أجل الحفاظ على وحدة العمل السياسي البرلماني من خلال القائمة المشتركة، بل والعمل على التعزيز من قوتها من أجل عرقلة تشكيل حكومة يمين بعد الانتخابات. كما وتحدث جبارين عن الدور الهام والبارز للجبهة وكوادرها في النضالات الجماهيرية وفي الإنتخابات القريبة، متطرقًا الى الدور التاريخي للجبهة في قيادة الجماهير العربية وحماية مسيرة بقائهم وتجذرهم في ارض الآباء والأجداد. كما وتحدث جبارين عن مخاطر قانون القومية اليهودية وبنوده العنصرية والاحتلالية، مؤكدًا على اهمية استمرار النضال لاسقاطه في كل الميادين الممكنة، وخاصة على صعيد العمل الجماهيري والعمل القضائي الحقوقي والعمل البرلماني، بالاضافة الى مواصلة الجهود الدولية امام مؤسسات الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والاتحاد الاوروبي.وإختتم جبارين حديثه بتوجيه دعوةٍ الى كوادر الجبهة في إكسال وفي كل فروع الجبهة من اجل تكثيف العمل في الاسابيع القريبة مؤكدًا ان "المسؤولية التاريخية الّتي نحملها في الحزب والجبهة تتطلب منا بأن نكثّف عملنا وجهودنا من أجل صيانة مسيرة البقاء والتجذّر ومن أجل تعزيز النضال الجماهيري والكفاحي لمواجهة اليمين الاسرائيلي المتطرف وسياسات الاحتلال والاستيطان".