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الطقس:انخفاض على درجات الحرارة وتوقعات لمنخفض جوي الاثنين



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يطرأ اليوم الاحد انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل يحتمل تساقط زخات من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


وفي يوم غد الاثنين تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحياناً فوق المناطق الشمالية، وتمتد تدريجياً لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية،’ ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الصباح يحتمل تساقط زخات من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
الطقس:انخفاض على درجات الحرارة وتوقعات لمنخفض جوي الاثنين




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