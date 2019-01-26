فالفيردي, يرفض, التصرف, على, طريقة, جوارديولا, وتوخيل,

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، سبب عدم حديثه مع اللاعب فرينكي دي يونج، الذي أعلن ناديه ضمه بدءًا من الموسم المقبل.

وقال فالفيردي في مؤتمره الصحفي قبل مباراة جيرونا غدًا الأحد: "إنه ديربي وهي مباراة معقدة، الخصم متحمس ومتألق في الدوري والكأس، نعرف أن الفوز سيكلفنا الكثير في مونتليفي".وعن إراحة ميسي في مباراة إشبيلية بالكأس، الأربعاء الماضي، قال: "الأمر يكون حسب تقدير المدرب، هو من يعرف كيف يقدر حالة اللاعبين، نفعل ما هو أفضل للفريق والنادي".وسئل حول سبب عدم تحدثه مع دي يونج كما فعل جوارديولا وتوخيل مدربي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، فأجاب:" هذا الأمر ليس من أسلوبي، القرار بيد اللاعب، ولا يمكنك الحديث مع لاعبين لديهم عقود مع أندية أخرى".وحول الضجة التي أثيرت عن لعب هذه المباراة في ميامي الأمريكية، قال: "انظر كيف سارت الأمور، الفريقان في الكأس، لعبنا الأربعاء وهم لعبوا الخميس، ليس هناك الكثير لأقوله".وعما إذا كانت مباراة الكأس، يوم الأربعاء المقبل، أمام إشبيلية، ستؤثر على تشكيلة الغد، أجاب: "لا، على الإطلاق، سأفعل ما يجب لكي نفوز وهذا أمر أساسي بالنسبة لنا".وعن البطولة المفضلة بالنسبة له هذا الموسم قال: "نعطي الأولوية لمباراة الغد، هناك الكثير من الحديث عن المداورة عندما تخسر، ليست لدي أي مخاوف عندما أقول إن الدوري أولوية بالنسبة لنا".وتحدث عن الوفد الجديد كيفن برينس بواتينج، قائلا: "أدرك أنه في موقف صعب لأنه وصل للتو، سوف يساعدنا وسيعتمد الأمر على ليونيل ميسي وسواريز".وعما إذا كان دي يونج قادر على إحداث ثورة في الفريق قال: "يعتمد هذا على الأداء الذي سيقدمه في المستقبل، لقد حصلنا عليه في الوقت المناسب، عليه أن يتأقلم ويتكيف مع اللاعبين".وبخصوص التعاقد مع ظهير أيسر ووصول توديبو الموسم المقبل، قال: "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار وضع النادي، يمكننا استخدام لاعبي الأكاديمية في مركز الظهير الأيسر، لدينا 5 مدافعين الآن، ونعتقد أن أومتيتي قادر أيضا على شغل هذا المركز عند الحاجة".وبشأن مالكوم قال: "إنه يملك العديد من الصفات ولديه فرصة دائمًا، ما يحتاجه هو الاستمرار، عندما يلعب يجب أن يحصل على المساحة مثل البقية".وختم عن المنافسة في الدوري مع ريال مدريد وأتلتيكو قال: "ننظر إلى الأقرب، وهو الآن أتلتيكو، لكن لا يمكن استبعاد ريال مدريد أبدًا".