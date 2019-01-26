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الجيش الأردني يمنع الإسرائيليين من دخول الباقورة والغمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت مصادر إسرائيلية أن الجيش الأردني منع اليوم مئات المتنزهين الإسرائيليين من الوصول إلى "جزيرة السلام" ضمن المنطقة الحدودية، والذي أنهى الأردن اتفاقا بتأجيرها لإسرائيل إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين عام 1994.  وذكرت المصادر الإسرائيلية أن منع المتنزهين الإسرائيليين من الدخول إلى المنطقة المذكورة، جاء على الرغم من وجود تنسيق مسبق والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، حسب ما أوردت.  وادعى مدير الموقع السياحي الإسرائيلي، أنه يشعر بالعداء من الجانب الأردني منذ أن أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنهاء عقد الايجار.  وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبل ثلاثة أشهر عن إنهاء اتفاق أردني- إسرائيلي كان يقضي بتأجير أراض أردنية إلى الجانب الإسرائيلي في منطقتي الباقورة والغمر اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين عام 1994.
الجيش الأردني يمنع الإسرائيليين من دخول الباقورة والغمر




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