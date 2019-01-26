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اصابة لاعب مكابي طبعون عماد زياد بعد الاعتداء عليه من لاعب مكابي شعب



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عبر مسؤولو فريق مكابي بسمة طبعون عن غضبهم الشديد من الاعتداء الذي تعرض له لاعب فريقهم عماد زياد من قبل احد اللاعبين في فريق بلدي شعب خلال مباراة جمعتهما على ملعب شعب، وانتهت بفوز بسمة طبعون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن دوري الدرجة الثالثة - منطقة الجليل الأسفل.


وأكد أعضاء فريق بسمة طبعون على أن لاعب فريقهم عماد زياد كان ملقى على الأرض في الدقيقة الأخيرة، وداس على وجهه لاعب شعب بحذائه بصورة متعمدة، فنزف دما واحتاج الى تلقي العلاج، حيث تم نقله إلى المستشفى، وأعلن الحكم عن نهاية المباراة. وينوي مسؤولو فريق بسمة طبعون تقديم شكوى في الشرطة ضد اللاعب، رغم أن الأخير ينفي أن يكون قد تعمد اصابته.





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