ام, الفحم:عائلات, ضحايا, جرائم, القتل, يتظاهرون, مدخل, المدينة, ويغلقون, شارع, 65,

حيث شارك عدد كبير من الاهالي الذين يتظاهرون ويهتفون ضد العنف مع رفع لافتات تطالب الشرطة بالقاء القبض على المجرمين, كما وقام المتظاهرون باغلاق الشارع الرئيسي كخطوة احتجاجية .

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