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ام الفحم:عائلات ضحايا جرائم القتل يتظاهرون مدخل المدينة ويغلقون شارع 65



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تظاهر ظهر اليوم السبت مدخل مدينة ام الفحم تظاهرة اهالي ضحايا جرائم القتل .

حيث شارك عدد كبير من الاهالي الذين يتظاهرون ويهتفون ضد العنف مع رفع لافتات تطالب الشرطة بالقاء القبض على المجرمين, كما وقام المتظاهرون باغلاق الشارع الرئيسي كخطوة احتجاجية .





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