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ديرحنا:تشييع جثمان الطفل يوسف حمود بالدموع والحزن



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شيعت جماهير غفيرة من سكان دير حنا والبلدات المجاورة بعد ظهر اليوم جثمان المرحوم يوسف بلال حمود ضحية حادث الطرق المروع امس قرب المغار.


انطلق موكب التشييع من مسجد بلال وصولاً إلى مقبرة البلدة ليوارى جثمانه الثرى هناك وسط اجواء من الحزن والاسى.





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