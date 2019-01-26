ديرحنا:تشييع, جثمان, الطفل, يوسف, حمود, بالدموع, والحزن,

انطلق موكب التشييع من مسجد بلال وصولاً إلى مقبرة البلدة ليوارى جثمانه الثرى هناك وسط اجواء من الحزن والاسى.
انطلق موكب التشييع من مسجد بلال وصولاً إلى مقبرة البلدة ليوارى جثمانه الثرى هناك وسط اجواء من الحزن والاسى.
انطلق موكب التشييع من مسجد بلال وصولاً إلى مقبرة البلدة ليوارى جثمانه الثرى هناك وسط اجواء من الحزن والاسى.
كلمات متعلقةديرحنا:تشييع, جثمان, الطفل, يوسف, حمود, بالدموع, والحزن,
تظاهر ظهر اليوم السبت مدخل مدينة ام الفحم تظاهرة اهالي ضحايا جرائم القتل . حيث...
افادت مصادر مطلعة ان اتفاقا مبدئيا تم التوصل اليه بين الحركة العربية للتغيير...
ضمن مشروع المنح المعطى من قبل جامعة تل أبيب حصد كلّ من الطلاب الخمسة ريحانة أبو...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:في اطار مشروع الشرطة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت شاب يبلغ من العمر 23...
بأجواء احتفالية وبحضور سيادة المونسنيور حنا كلداني النائب البطريركي اللاتيني...
ضمن عروض اسبوع الموضة في باريس قدّم المصمم النصراوي العالمي ساهر عوكل مجموعته...
توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة لواء القدس بعد منتصف الليلة الماضية :خلال...
لقي الشيخ نصار الوليدي البالغ من العمر 50 عاما من المجمع السكني وادي النعم في النقب...