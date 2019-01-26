المالكي, يرد, على, تحريض, ديختر,

اعتبر وزير الخارجية د. رياض المالكي ان تحريض الوزير الاسرائيلي آفي ديختر، على الرئيس محمود عباس، يأتي ضمن الحملة الانتحابية التي يقوم بها ديختر وهي ليست المرة الاولى التي يتم فيها التحريض على الرئيس، وقد اصبح ذلك سلوكا مشرعا لدى كل السياسيين الاسرائيليين.

ودعا المالكي في حديث لاذاعة صوت فلسطين، الجهات الدولية الى اخذ الامر بعين الاعتبار، مشيرا الى انه يتم رفع تقارير الى الجنائية الدولية ومجلس حقوق الانسان ليأخذوا علما بذلك اضافة الى رسائل الى السكرتير العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن وسفارات فلسطين لدى دول العالم.وفيما يتعلق بلقاء رئيس الوزراء رامي الحمد الله مع الرئيس السويسري على هامش منتدى دافوس الاقتصادي كشف المالكي عن مطالبة سويسرا الدولة الراعية لاتفاق جنيف بعقد مؤتمر دولي للدول الموقعة على الاتفاق لبحث الانتهاكات الاسرائيلية المخالفة للاتفاق.وحول الوفد العربي الاسلامي الدي سيتوجه الى البرازيل لحثها على عدم نقل سفارتها الى القدس اوضح المالكي انه تتم متابعة هذا الموضوع مع الامانة العام للجامعة العربية والاشقاء في المملكة العربية السعودية بصفقتها رئيس القمة للبحث في تنفيذ هذا الامر الذي يتم بحثه ايضا على عدة مستويات اخرى.كما كشف المالكي عن ان وفدا كنسيا فلسطينيا وصل الى البرازيل وبدا باجراء لقاءات المجتمع الكنسي البرازيلي مؤكدا اهمية هذا اللقاء وانه سيكون له دور في ثني البرازيل عن القيام بهذه الخطوة.