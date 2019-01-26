المالكي, يرد, على, تحريض, ديختر,

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قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد: "حماس...
قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والامنية "الكابينت" السماح...
استشهد شاب واصيب آخران بقصف اسرائيلي، مساء اليوم، على مخيم البريج وسط قطاع...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان الشاب محمد فوزي عدوي (36 عاما) استشهد برصاص قوات...
اخطرت سلطات الجيش صباح اليوم عائلة المعتقل عاصم البرغوثي، بهدم منزله في قرية كوبر...
أكد الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع بعدم تلقي...
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد مع رئيس الحزب...
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن رئيس دولة فلسطين...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية أن الطيران الحربي الاسرائيلي قصف عدة اهداف في قطاع...
قال مصدر عسكري اسرائيلي ان اطلاق الصواريخ والمظاهرات على الحدود ستؤدي قريبا الى...