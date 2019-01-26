تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-26 14:36:43 ام الفحم:عائلات ضحايا جرائم القتل يتظاهرون مدخل المدينة ويغلقون شارع 65 |  2019-01-26 14:03:50 ديرحنا:تشييع جثمان الطفل يوسف حمود بالدموع والحزن |  2019-01-26 13:36:37 سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! |  2019-01-26 13:29:48 اتفاق بين العربية للتغيير وناصرتي برئاسة علي سلام |  2019-01-26 11:59:26 الناصرة:طلاب مدرسة بيت الحكمة الثّانويّة يحصدون ثمار جهودهم ويتميّزون في معدلات شهادة البجروت |  2019-01-26 11:56:24 قيادة الشرطة ورجال دين في ندوة بمدرسة اورط عكا |  2019-01-26 11:55:14 الأحمد: حماس لن تكون طرفا بالحكومة والرواتب أكثر من 50% |  2019-01-26 11:52:38 اعتقال شاب من طمرة بشبهة السطو على محل تجاري الليلة الماضية |  2019-01-26 08:18:58 بوادر أزمة تقرب هازارد من ريال مدريد |  2019-01-26 08:13:42 افتتاح المرحلة الثانية من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس |  2019-01-26 08:10:51 المصمم النصراوي ساهر عوكل يقدم مجموعة "خطوط الحياة" لدعم اللاجئين‎ |  2019-01-26 08:09:24 منخفض جوي وأمطار الإثنين |  2019-01-26 06:52:38 مقتل شاب برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في القدس |  2019-01-26 06:47:41 مصرع الشيخ نصار الوليدي من وادي النعم باطلاق نار قرب شقيب السلام |  2019-01-25 20:45:00 أردوغان: القوى الغربية تسعى لإقامة حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اتفاق بين العربية للتغيير وناصرتي برئاسة علي سلام



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



افادت مصادر مطلعة ان اتفاقا مبدئيا تم التوصل اليه بين الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب احمد الطيبي وبين قائمة ناصرتي . وعلم مراسلنا ان اجتماعا عقد اول امس في الناصرة بين احمد الطيبي وعلي سلام تم خلاله التوصل الى الاتفاق الذي يقضي باشراك مرشح لناصرتي في مكان مضمون في الاماكن المتقدمة في القائمة.


وقالت مصادر متطابقة في العربية للتغيير وناصرتي: هذه القائمة هي الاقوى في الساحة الحزبية وسوف تحصد ٦-٧ مقاعد وهي ستكون عنوانًا لكل من يؤمن بالعمل والانجاز من جهة وحمل هموم الناس اجتماعيا ووطنياً.وقال مصدر مسؤول بالقائمة ان هذا الاتفاق يكتسب  اهمية خاصة بعد ان اتضح ان قائمة الجبهة لا تضم مرشحًا من الناصرة.

وعلم مراسلنا  ان الاتصالات التي يجريها المحامي اسامة السعدي سكرتير عام العربية للتغيير تسارعت لاجل التوصل لتفاهم قريب حول هوية مرشح النقب الذي ستقترحه مجموعة  كبيرة من القيادات  العربية الاعتبارية  في الجنوب التي تواصلت مع العربية للتغيير.

ومن المتوقع الاعلان عن اسماء المرشحين من ناصرتي والنقب بعد انعقاد المؤتمر العام للعربيه للتغير الذي سيعقد في عرعرة في ٨ شباط القادم وبعدها  باسبوع سيتم عقد المجلس العام الذي سينتخب قائمة المرشحين ويقر التحالفات.
اتفاق بين العربية للتغيير وناصرتي برئاسة علي سلام




كلمات متعلقة

اتفاق, بين, العربية, للتغيير, وناصرتي, برئاسة, علي, سلام,

تابعونــا

ام الفحم:عائلات ضحايا جرائم القتل يتظاهرون مدخل المدينة ويغلقون شارع 65 ام الفحم:عائلات ضحايا جرائم القتل يتظاهرون مدخل المدينة ويغلقون شارع 65 2019-01-26 | 14:36:43

تظاهر ظهر اليوم السبت مدخل مدينة ام الفحم تظاهرة اهالي ضحايا جرائم القتل . حيث...

ديرحنا:تشييع جثمان الطفل يوسف حمود بالدموع والحزن ديرحنا:تشييع جثمان الطفل يوسف حمود بالدموع والحزن 2019-01-26 | 14:03:50

شيعت جماهير غفيرة من سكان دير حنا والبلدات المجاورة بعد ظهر اليوم جثمان المرحوم...

الناصرة:طلاب مدرسة بيت الحكمة الثّانويّة يحصدون ثمار جهودهم ويتميّزون في معدلات شهادة البجروت الناصرة:طلاب مدرسة بيت الحكمة الثّانويّة يحصدون ثمار جهودهم ويتميّزون في معدلات شهادة البجروت 2019-01-26 | 11:59:26

ضمن مشروع المنح المعطى من قبل جامعة تل أبيب حصد كلّ من الطلاب الخمسة ريحانة أبو...

قيادة الشرطة ورجال دين في ندوة بمدرسة اورط عكا قيادة الشرطة ورجال دين في ندوة بمدرسة اورط عكا 2019-01-26 | 11:56:24

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:في اطار مشروع الشرطة...

اعتقال شاب من طمرة بشبهة السطو على محل تجاري الليلة الماضية اعتقال شاب من طمرة بشبهة السطو على محل تجاري الليلة الماضية 2019-01-26 | 11:52:38

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت شاب يبلغ من العمر 23...

افتتاح المرحلة الثانية من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس افتتاح المرحلة الثانية من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس 2019-01-26 | 08:13:42

بأجواء احتفالية وبحضور سيادة المونسنيور حنا كلداني النائب البطريركي اللاتيني...

المصمم النصراوي ساهر عوكل يقدم مجموعة "خطوط الحياة" لدعم اللاجئين‎ المصمم النصراوي ساهر عوكل يقدم مجموعة "خطوط الحياة" لدعم اللاجئين‎ 2019-01-26 | 08:10:51

ضمن عروض اسبوع الموضة في باريس قدّم المصمم النصراوي العالمي ساهر عوكل مجموعته...

منخفض جوي وأمطار الإثنين منخفض جوي وأمطار الإثنين 2019-01-26 | 08:09:24

توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من...

مقتل شاب برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في القدس مقتل شاب برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في القدس 2019-01-26 | 06:52:38

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة لواء القدس بعد منتصف الليلة الماضية :خلال...

مصرع الشيخ نصار الوليدي من وادي النعم باطلاق نار قرب شقيب السلام مصرع الشيخ نصار الوليدي من وادي النعم باطلاق نار قرب شقيب السلام 2019-01-26 | 06:47:41

لقي الشيخ نصار الوليدي البالغ من العمر 50 عاما من المجمع السكني وادي النعم في النقب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كيان شعبان الل متأثرا بجراحه . الرملة اطلاق نار اصابة مستشفى الشرطة تهاني طميش ام الفحم تتظاهر رفضا لانتشار النفايات تراكم قرب المدارس لافتات سيارتها الطلاب بلدية سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء زوجة تعتدي على زوجها ألة حادة طمرة اعتقال شرطة شفاعمرو اسلحة عبوات ناسفة المحكمة القدس المركزية اعتقال اب وابنه كرمئيل صحن ستلايت طائر انقاذ اطفاء الشمال علق سطح عمارة عضلات رونالدو زيادة حجم كريستيانو مستواه تراجع هدم بيت طمرة عمر ياسين اعتقال افراج تشكيل لجنة صلح بعد مقتل شابين اطلاق نا ام الفحم اجتماع حي الباطن طالب جامعي معلم بديل تخابر تل السبع الجهاد الاسلامي النقب تخابر نشطاء اعتقال الاردن شاب احتراق شاحنة جلجولية شارع 6 اضرار دون اصابات اطفاء اخماد حريق الشرطة اصابة طفل سقط من ارتفاع في الطيرة نقل الى المستشفى الشرطة تحقق الحركية الاسلامية نصرة كفر قرع شعارات رفع اهالي بلدة ستاد الدوحة سخنين ابناء تستضيف بئر السبع مباراة المصادقة على الملعب الاحد العثور قنابل على مخلفات الجيش منطقة شمال سخنين مدينة المل حي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com