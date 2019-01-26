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يوفنتوس يخشى مصير سان جيرمان



  |   تصوير : afp   |   اضافة تعليق



يسعى يوفنتوس الإيطالي بقوة لضم الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمسترام، لدعم صفوفه في الفترة المقبلة. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن يوفنتوس بات يخشى من برشلونة، المهتم بضم دي ليخت أيضا، خاصة بعدما تعاقد مع زميله فرينكي دي يونج، الأسبوع الماضي. وسيستخدم يوفنتوس علاقته الجيدة مع إدوين فان دير سار، المدير التنفيذي الحالي لأياكس، وكذلك مينو رايولا وكيل دي ليخت، لحسم الصفقة. وتتحدث تقارير في إيطاليا عن خوف يوفنتوس من ضربة كتالونية، مثل التي تلقاها باريس سان جيرمان، حيث استطاع برشلونة أن يخطف دي يونج قبل النادي الفرنسي. وتقول وسائل الإعلام في إيطاليا إن برشلونة قدم عرضًا مقنعًا للغاية للمدافع الهولندي، المهتم باللعب في صفوف البارسا خاصة أنه سيكون بجانب زميله فرينكي دي يونج. ومن المتوقع أن يقدم يوفنتوس عرضًا لضم دي ليخت خوفًا من برشلونة، لكن النادي الإيطالي يخشى أن يكون اللاعب قد قرر بالفعل الانضمام إلى البلوجرانا.
يوفنتوس يخشى مصير سان جيرمان




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