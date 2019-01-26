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ميريام كلينك في أعنف ردّ ضدّ مقلّديها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجّهت عارضة الأزياء اللبنانية ​ميريام كلينك​ رسالة واضحة الى مقلديها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معتبرة أنها كانت السباقة في ارتداء الملابس المكشوفة والتي تظهر جسدها بالكامل ومن بعدها بدأن برتداء الملابس الفاضحة لجذب الإنتباه لهنّ.

ونشرت ميرام كلينك فيديو ترتدي فيه جامبسوت شفاف وعليه قطع من زجاج المرايا ظهرت فيه تقوم باستعراض أمام مرآة المصعد وعلّقت عليه قائلة:”الحرية ليست في التخفيف من ملابسك، الحرية هي أن لا تهتمي بما يفكر الآخرون به عنك لأنني سأفعل ما أريد. الأمر لا يتعلق بالملابس ولكن أن تكوني نفسك فقط لا غير. لقد بدلت مفاهيم الحريات في لبنان والآن يقلدوني من خلال ارتداء الملابس المكشوفة وترأوا على فعل أكثر من ذلك لإثارة الجدل ولكنهم لا يستطيعون جذب الإنتباه كما أنا فعلت حتى إن تجردوا من ثيابهم بالكامل. هذه طبيعتي أنا لا أتقمص الشخصيات بل أعبر عن شخصيتي أنا”.
وطلبت من متابعيها الإستماع الى أغنيتها الأخيرة عبر يوتيوب بعنوان “بدي ييه”.
ميريام كلينك في أعنف ردّ ضدّ مقلّديها




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